Papa Francesco in visita nei luoghi di Padre Pio

Papa Francesco in visita a Pietrelcina e San Giovanni Rotondo in occasione del centenario dell'apparizione delle stimmate di San Pio, e nel 50esimo anniversario della morte del frate. La visita del Pontefice è iniziata nel paese natale del santo, per poi proseguire nella cittadina pugliese dove visiterà l'Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza e la Chiesa di San Pio, per la celebrazione eucaristica.