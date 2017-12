Papa Francesco: "Gesù è scomodo, sfida e provoca coscienze"

"Il messaggio di Gesù è scomodo e ci scomoda, perché sfida il potere religioso mondano e provoca le coscienze. Dopo la sua venuta, è necessario convertirsi, cambiare mentalità, rinunciare a pensare come prima". Lo ha detto Papa Francesco nell'Angelus in occasione della festa di Santo Stefano. E poi ha aggiunto: ""Gesù è il nostro mediatore e ci riconcilia non soltanto con il Padre, ma anche tra di noi".