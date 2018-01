Papa Francesco: eutanasia non è scelta civiltà, vita è intangibile

"In molti Paesi c'è una crescita della richiesta di eutanasia come affermazione ideologica della volontà di potenza dell'uomo sulla vita. Ciò ha portato anche a considerare la volontaria interruzione dell'esistenza umana come una scelta di 'civiltà'". Lo afferma Papa Francesco, denunciando: "E' chiaro che laddove la vita vale non per la sua dignità, ma per la sua efficienza e per la sua produttività, tutto ciò diventa possibile".