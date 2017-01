Papa Francesco compie 80 anni: ecco come fare gli auguri

Sono tantissimi gli auguri e le testimonianze di affetto mandate a Papa Francesco per il suo compleanno. Come sappiamo, il Pontefice spegne 80 candeline il 17 dicembre, ma è già stato sommerso da messaggi da tutto il mondo nonostante avesse precedentemente detto che nel suo Paese fare gli auguri in anticipo porta "iella". L'entusiasmo dei fedeli per l'imminente compleanno sembra però implacabile e, ora dopo ora, i messaggi da tutte le parti del mondo aumentano.