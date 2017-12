Papa Francesco alla Curia: basta cancro logica complotti e cerchie

Papa Francesco invita la Curia romana a "superare quella squilibrata e degenere logica dei complotti o delle piccole cerchie che in realtà rappresentano un cancro che porta all'autoreferenzialità, che si infiltra anche negli organismi ecclesiastici in quanto tali, e in particolare nelle persone che vi operano". "Quando questo avviene si perde la gioia del Vangelo, la gioia di comunicare il Cristo", aggiunge il Pontefice.