Papa Francesco a cristiani: aprirsi agli altri, accogliere tutti

"Noi cristiani non dobbiamo essere chiusi, Dio non scarta nessuna persona, ama tutti, cerca tutti. Questo chiudersi in se stessi, succede quando manca lo slancio missionario che ci porta a incontrare gli altri. Per Dio nessuno è definitivamente perduto, mai. Fino all'ultimo momento Dio ci cerca". Lo ha detto Papa Francesco all'udienza generale del mercoledì, richiamando la parabola del Buon pastore.