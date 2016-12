Papa: "Essere buoni cattolici non significa fare figli come i conigli"

12:30 - Di ritorno dalle Filippine, Papa Francesco auspica che "la paternità sia responsabile. Per essere buoni cattolici non è vero che dobbiamo essere come i conigli. La famiglia ideale ha 3 figli". Il Santo Padre ridimensiona poi le sue parole di qualche giorno fa ("Se qualcuno insulta mia madre, si aspetti un pugno"), ma auspica che ai "corrotti si dia un calcio dove non batte il sole". E chiarisce: "Nessun pugno, ma neppure provocazioni. Serve prudenza".

"In teoria - ha detto Papa Francesco - possiamo dire che una reazione violenta davanti una offesa, a una provocazione, in teoria se è una cosa buona, non si deve fare, in teoria. Possiamo dire quello che il vangelo dice, dobbiamo dare l'altra guancia, in teoria possiamo dire che noi capiamo la libertà d'esprimere. E questo è importante, nella teoria siamo tutti d'accordo. Ma siamo umani e c'è la prudenza che è una virtù della convivenza umana".



"Io - ha insistito - non posso provocare, insultare una persona continuamente perché rischio di farla arrabbiare, rischio di ricevere una reazione non giusta,ma questo è umano. Dico che la libertà di espressione deve tenere conto della realtà umana e perciò dico deve essere prudente. Una maniera di dire che deve essere educata".



"La prudenza - ha aggiunto - è la virtù umana che regola i nostri rapporti, io posso andare fino a voi, posso andare di là, di qua. Io questo volevo dire che in teoria siamo tutti d'accordo, c'è libertà di espressione..una reazione violenta non è buona, è cattiva sempre, ma nella pratica fermiamoci un po', perché siamo umani, rischiamo di provocare gli altri. Per questo la libertà deve essere accompagnata dalla prudenza".