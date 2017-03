Papa: "Dovremmo trattare la Bibbia come il telefonino, sempre con noi"

"Cosa succederebbe se trattassimo la Bibbia come trattiamo il nostro telefono cellulare? Cosa succederebbe se la portassimo sempre con noi o se tornassimo indietro quando la dimentichiamo? Il paragone è paradossale, ma fa riflettere". E' la domanda "provocatoria" formulata da Papa Francesco durante l' Angelus in piazza San Pietro. "Se avessimo la Parola di Dio sempre nel cuore, nessun ostacolo ci potrebbe far deviare dalla strada del bene".

Papa Francesco usa un linguaggio assai poco accademico e molto vicino ai giovani per esortare i fedeli nella prima domenica di Quaresima a "prendere confidenza con la Bibbia: leggerla spesso, meditarla, assimilarla". "Cosa succederebbe - continua il pontefice - se la aprissimo diverse volte al giorno e se leggessimo i messaggi di Dio come leggiamo i nostri messaggi sul telefonino?".



Il Papa ha ricordato che "durante i quaranta giorni della Quaresima, come cristiani siamo invitati a seguire le orme di Gesù e affrontare il combattimento spirituale contro il Maligno con la forza della Parola di Dio. Non con la nostra parola, non serve, con la parola di Dio, quella ha la forza per sconfiggere Satana. La Bibbia contiene la Parola di Dio, che è sempre attuale ed efficace".