8 febbraio 2015 Papa contro la tratta delle persone: "Piaga indegna per società civile" Nella Giornata di preghiera contro la tratta di persone, Papa Francesco ha ricordato le donne e i bambini "schiavizzati, sfruttati, abusati come strumenti di lavoro o di piacere" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:01 - Nella Giornata di preghiera contro la tratta di persone, Papa Francesco ha ricordato le donne e i bambini "schiavizzati, sfruttati, abusati come strumenti di lavoro o di piacere". Il Pontefice ha quindi auspicato "che quanti hanno responsabilità di governo si adoperino con decisione a rimuovere le cause di questa vergognosa piaga, indegna di una società civile".

"Oggi, 8 febbraio, memoria liturgica di santa Giuseppina Bakhita, la Suora sudanese che da bambina fece la drammatica esperienza di essere vittima della tratta - ha detto il Pontefice dopo la recita dell'Angelus in Piazza San Pietro -, le Unioni delle Superiore e dei Superiori Generali degli Istituti religiosi hanno promosso la Giornata di preghiera e riflessione contro la tratta di persone".



"Ognuno di noi - è stata l'esortazione del Pontefice - si senta impegnato ad essere voce di questi nostri fratelli e sorelle, umiliati nella loro dignità. Preghiamo la Madonna per loro e per i loro familiari".