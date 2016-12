Papa: combattere fondamentalismi

"Nessuna religione è immune dai suoi propri fondamentalismi, ogni confessione ha un gruppetto di fondamentalisti, il cui lavoro consiste nel distruggere in nome di una idea, non di una realtà". Queste le parole di Papa Francesco che precisa: "I fondamentalisti alienano Dio dalla compagnia del suo popolo, lo disincarnano, lo trasformano in una ideologia, in nome di questo Dio ideologo, uccidono, distruggono, calunniano".