Papa: Chiesa non escluda, ma si dedichi a chi fallisce il matrimonio

Non considerare "mai estranei al Corpo di Cristo, che è la Chiesa", quanti "sono lontani dalla comunità ecclesiale a causa del loro fallimento coniugale". Lo ha detto papa Francesco incontrando al Tribunale Apostolico della Rota Romana i partecipanti al corso di formazione per i vescovi sul nuovo processo matrimoniale. "Siamo chiamati a non escluderli, e dedicarci a loro e alla loro situazione irregolare e sofferta con ogni sollecitudine e carità".