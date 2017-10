Papa: "Chi commette violenza nel nome della religione offende Dio"

"Chi commette violenza o la giustifica in nome della religione, offende gravemente Dio, che è pace e fonte della pace, e ha lasciato nell'essere umano un riflesso della sua sapienza, potenza e bellezza". Lo ha ribadito il Papa alla World Conference of Religions for peace. "Le religioni sono destinate per loro natura a promuovere la pace, tramite la giustizia, la fratellanza, il disarmo, la cura del creato", ha spiegato il Pontefice.