"Non si può dire: 'Signore, Signore' senza vivere e mettere in pratica la volontà di Dio. Abbiamo bisogno di rivestirci ogni giorno del suo amore". Lo ha detto il Papa durante la messa in Piazza San Pietro per la canonizzazione di 35 nuovi santi. "I Santi canonizzati oggi, i tanti Martiri soprattutto - ha sottolineato Francesco -, indicano questa via. Essi non hanno detto 'sì' all'amore a parole e per un po', ma con la vita e fino alla fine".