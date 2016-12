11:36 - "Ancora una volta rivolgo un accorato appello a quanti hanno responsabilità politiche, come pure a tutte le persone di buona volontà, affinché si intraprenda una vasta mobilitazione di coscienza in favore dei cristiani perseguitati". Lo ha chiesto Papa Bergoglio in udienza generale. "Hanno diritto - ha aggiunto il Pontefice - di trovare nei propri Paesi sicurezza e serenità, professando liberamente la nostra fede".