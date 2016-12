Papa augura Buon Natale ai non udenti nella lingua dei segni

Papa Francesco augura Buon Natale ai non udenti nella lingua dei segni, in un video diffuso online e rilanciato su Twitter dal direttore della Sala Stampa vaticana, Greg Burke. Nel video, il Papa augura un Santo Natale 2016, chiedendo di pregare per lui e impartendo la sua benedizione apostolica.

E gli auguri in anticipo per gli 80 anni: "Portano jella"Nella udienza generale di mercoledì 14 il Papa, che sabato prossimo compirà 80 anni, ha ricevuto gli auguri di diversi gruppi linguistici, compresi spagnoli e portoghesi, i più rumorosi. Quando è giunto in aula Paolo VI, inoltre, una fedele gli ha offerto una torta con su scritto "80", in cifre. "Ringrazio voi tutti per gli auguri per il mio prossimo compleanno, grazie tanto! Ma vi dirò una cosa che vi farà ridere": Francesco si è rivolto così ai fedeli, spiegando: "Nella mia terra fare gli auguri in anticipo porta jella e chi fa gli auguri in anticipo è uno iettatore!". Più in linea con il periodo d'Avvento, invece, alla fine dell'udienza si sono esibiti gli zampognari