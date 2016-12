Un abbraccio e un faccia a faccia di circa 25 minuti : Papa Francesco ha incontrato il Grande Imam di Al Azhar Ahmed al Tayeeb . "L'incontro è il messaggio", avrebbe detto il Papa all'Imam, a dire che il solo fatto che ci sia stato questo evento ha un significato di per sè. L'Imam era accompagnato in Vaticano da otto persone. Nella delegazione con il Pontefice il cardinale Jean-Louis Tauran, presidente del Pontificio consiglio per il dialogo interreligioso.

L'interruzione dei rapporti con la Santa Sede nel 2011 - Il prestigioso centro sunnita egiziano aveva deciso l'interruzione della propria collaborazione con la Santa Sede dopo che, a gennaio del 2011, Papa Benedetto XVI aveva citato un attentato ai copti di Alessandria tra i motivi per i quali è "urgente necessità per i governi della Regione di adottare, malgrado le difficoltà e le minacce, misure efficaci per la protezione delle minoranze religiose".



Parole interpretate a Il Cairo come ingerenza politica, tanto che il governo egiziano di allora richiamò il proprio ambasciatore presso la Santa Sede e l'università sunnita decise, evocando anche il discorso di Joseph Ratzinger a Ratisbona, di sospendere il dialogo con la Santa Sede. A febbraio scorso una delegazione vaticana si era recata in visita all'università di al-Azhar esprimendo la disponibilità ad ospitare il Grande Imam per un incontro con Papa Francesco.