Paolo e Nick, il capitano e l'inglese: storia di un'amicizia nata sul Norman

15:32 - Il capitano dell'aeronautica militare Paolo Papi, in servizio al 61simo stormo di Galatina, aveva ormai perso le speranze di salvare il naufrago inglese Nicolas Channing Williams. Aveva promesso a sua madre di fare tutto il possibile per ritrovarlo, ma quando, al termine delle operazioni di salvataggio sul Norman Atlantic, è arrivato l'elicottero con gli ultimi tre sopravvissuti, a bordo rimanevano soltanto due anziani e un uomo di colore.

Poi quest'ultimo ha iniziato a parlare con un perfetto accento inglese e Paolo ha capito che doveva avere soltanto il volto annerito dal fumo dell'incendio. Nick era in salvo. Dopo la doccia, subito una telefonata all'anziana madre per tranquillizzarla. Dal salvataggio all'amicizia il passo è stato breve.



I due si sentono via mail e Paolo ha appena avuto una bellissima notizia. La moglie di Nick, anche lei presente sul Norman Atlantic e anche lei soccorsa da Papi, aspetta un figlio. Una storia a lieto fine che sarò coronata dall'incontro fra le due famiglie: Paolo con sua moglie e suo figlio e Nick con la compagna e il nascituro.