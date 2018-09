È di Paola D’Ovidio il cadavere rinvenuto mercoledì pomeriggio in un canale tra Sali e Vercelli. La 45enne, di origini pescaresi ma residente a Santhià da molto tempo, era scomparsa a metà luglio. A causa del livello dell'acqua - in alcuni punti troppo profonda durante la stagione delle irrigazioni - le ricerche erano state sospese. Proprio tra quelle acque si erano concentrate le ricerche del corpo, ritrovato dai carabinieri di Vercelli appena i canali si sono svuotati. A far scattare l’allarme è stato il ritrovamento nei giorni scorsi dell’auto, una Ford Fiesta, della donna. L’autopsia, che darà notizie più precise sui motivi del decesso, è stata fissata per sabato 15 settembre.