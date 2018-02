Pamela, salgono a tre i fermati; la Procura: "Indagine chiusa"

Trasferiti nel carcere di Montacuto ad Ancona, in isolamento, come Oseghale, anche gli ultimi due fermati: per loro l'accusa è di concorso in omicidio, vilipendio, distruzione e occultamento di cadavere e concorso in spaccio di droga.



Procura: "C'era il pericolo di fuga" - "Siamo stati costretti ad accelerare le indagini, uno stava scappando in Lombardia - ha detto il procuratore a Tgcom24 - Si parla di omicidio, vilipendio e occultamento di cadavere: abbiamo gravi elementi indiziari".



"Elementi significativi di omicidio" - Ci sono "elementi significativamente rilevanti", secondo la procura, che la morte di Pamela Mastropietro sia stata causata da un "omicidio volontario" nella relazione preliminare che il medico legale ha inviato alla Procura.