Pamela, Oseghale trasferito ad Ascoli per separarlo dai presunti complici

Non era opportuno che Innocent Oseghale, 29enne nigeriano in carcere per l'omicidio di Pamela Mastropietro a Macerata, rimanesse nella sezione d'isolamento del carcere di Montacuto (Ancona), che ospita gli altri due nigeriani - Desmond Lucky, 22 anni, e Lucky Awelima, 27 anni - fermati per lo stesso delitto. Sarebbe questo il motivo per il quale sabato pomeriggio Oseghale è stato trasferito nel carcere di Marino del Tronto (Ascoli Piceno).