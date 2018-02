Pamela, Minniti: "I colpevoli sconteranno la pena fino all'ultimo"

I colpevoli dell'omicidio di Pamela Mastropietro sconteranno la pena senza sconti. Lo promette il ministro dell'Interno Marco Minniti dichiarando: "Dobbiamo stare vicini ai familiari di Pamela: quel suo sorriso è il sorriso dei nostri figli. Ci sarà fermezza nell'inchiodare i colpevoli alle loro responsabilità. Pagheranno fino all'ultimo giorno, non per vendetta ma per giustizia: la legislazione premiale non ha nessuna ragione di essere".