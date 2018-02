Pamela, i genitori: "Lei inalava o fumava la droga"

Per Stefano Mastropietro, il padre di Pamela, la ragazza 18enne il cui corpo è stato trovato dentro due trolley il 30 gennaio a Macerata, la figlia "inalava o fumava la droga, mai siringhe". "Per questo escludiamo - ha ribadito - che possa essere morta per overdose. Non ha mai usato una siringa: questo è un dato di fatto, una certezza". Per la morte della giovane sono quattro le persone indagate.