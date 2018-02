Pamela, attesa udienza convalida fermo per Oseghale a Macerata

Assistito dall'avv. Monia Fabiani, Oseghale è accusato di omicidio, vilipendio e occultamento di cadavere. L'autopsia non ha chiarito le cause del decesso della giovane che si era allontanata il 29 gennaio dalla comunità di recupero Pars di Corridonia (Macerata) e che sarebbe entrata in contatto con Oseghale, che ha precedenti per spaccio di stupefacenti, forse per acquistare droga. La giovane potrebbe essere morta per un'overdose o uccisa e poi smembrata.





I carabinieri di Macerata, coordinati dal pm Stefania Ciccioli, sono convinti che Oseghale abbia smembrato il corpo dentro l'appartamento, forse con i grossi coltelli da cucina, tra cui una piccola mannaia, che i Ris hanno sequestrato.



Manifesta la comunità nigeriana - Intanto a Macerata, tranquilla città universitaria, si respira un clima di tensione: la comunità nigeriana locale manifesterà in piazza Battisti nel centro storico, insieme ai sindacati. Per esprimere "vicinanza alla famiglia di Pamela" e per "condannare fermamente ogni tipo di violenza e di strumentalizzazione".