Palinuro,vigili del fuoco:Anzola ancora disperso,ricerche continuano

Senza esito le ricerche degli speleosub dei vigili del fuoco nella grotta della Scaletta a Palinuro, dove il corpo di Silvio Anzola, intrappolato da venerdì, non è ancora stato individuato. "Andremo avanti a cercarlo nella grotta finché non saremo convinti che sia stata esaurita ogni possibilità - assicura il direttore regionale dei vigili del fuoco Giovanni Nannì -. A prendere la decisione finale non saremo solo noi, ma anche l'autorità giudiziaria".