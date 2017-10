Palermo, venduta all'asta l'ex villa di Schillaci: Rita Bonaccorso senza un tetto sotto cui vivere

L'ex calciatore, gloria di Italia '90, circa un anno fa, interpellato sulla vicenda, aveva commentato: "Io ho fatto il mio dovere. C’è stato anche un punto in cui ho detto 'la casa me la riprendo io, pago io il debito', ma la mia ex moglie sostiene di avere ragione e non ha voluto essere aiutata. E’ normale che tutte queste cose fanno male, anche per i miei figli".



Negli ultimi anni la Bonaccorso era finita diverse volte sulle pagine dei giornali e anche in tv: ha tentato il suicidio, ha minacciato di demolire la villa con una gru e nell’ultimo anno e mezzo, dopo lo sfratto, aveva iniziato a vivere in una roulotte di fronte alla sua ex casa.