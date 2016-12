Palermo, uccide padre a coltellate

Una donna di 38 anni è stata fermata dai carabinieri per aver ucciso a coltellate il padre a Carini, in provincia di Palermo. Ad allertare i militari è stata la madre. La 38enne, che soffre di problemi psichici, si trova nella caserma dell'Arma per l'interrogatorio. Secondo la testimonianza dei vicini di casa i due "litigavano continuamente, spesso sentivamo le urla provenire dal loro appartamento".