Palermo, timbrava il cartellino e mandava marito e figli a lavorare al suo posto

Una furbetta del cartellino un po' anomala: timbrava in ciabatte e tuta e tornava a casa invece di prendere servizio al comune di Baucina (Palermo). Al suo posto, però, come addetta alle pulizie, mandava marito e figli. A incastrare Anna Maria La Barbera, 54 anni, le telecamere dei carabinieri. Le immagini hanno accertato che in numerose occasioni coniuge e figli della dipendente assenteista si presentassero al municipio per fare sommarie pulizie in orario di chiusura. In questo modo tentavano di coprire la lavoratrice infedele. Tutti denunciati per truffa.