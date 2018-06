Palermo, professore universitario partecipa alla stesura del bando e... vince il concorso

Nel 2010 la legge Gelmini aveva deciso che le regole anti-favoratismi si applicano solo per le assunzioni dei parenti. Per questo Enrico Napoli, docente dell'Università di Palermo, ha potuto vincere la cattedra ordinaria di ingegneria in un concorso in cui, in quanto membro del Consiglio amministrativo dell'ateneo in questione, aveva stabilito i criteri di ammissione. All'incarico, secondo il Consiglio di giustizia amministrativa siciliano, non può accedere nessun parente fino al quarto grado, una restrizione che quindi non interesserebbe il professor Napoli.