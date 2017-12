Palermo: polemica per le preghiere vietate a scuola

Basta pregare a scuola. È successo a Palermo dove il dirigente della scuola elementare Ragusa Moleti, Nicolò La Rocca, ha diramato una circolare con cui impedisce agli insegnanti di far pregare i bambini nell'ora della merenda e anche nell'ora di religione. Rimosse dall'istituto anche una statua della Madonna e le immagini di Papa Francesco.



Una decisione che ha scatenato la rabbia dei genitori che a Mattino Cinque si lamentano: “Non capiamo perché il dirigente abbia preso questa decisione – dichiara un papà – mio figlio mi ha chiesto dove fossero queste statue perché non ci aveva mai fatto caso”. “Dopo un incontro avvenuto ieri abbiamo chiesto al preside di non cancellare un pezzo di storia e di cultura italiana. Sia chiaro, noi non vogliamo la preghiera obbligatoria per tutti i bambini, l’unica preghiera fatta è quella di ringraziamento per il cibo, valida non solo per i cristiani. Non credo sia una cosa impossibile no?”, aggiunge il padre di uno dei bambini di questa scuola.