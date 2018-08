15 agosto 2018 19:50 Palermo, morta Rita Borsellino: si batté per la verità sulla morte del fratello La sorella del magistrato aveva 72 anni. La camera ardente sarà allestita in un bene confiscato alla mafia nel capoluogo siciliano

E' morta a Palermo, all'età di 72 anni, Rita Borsellino, sorella del magistrato ucciso dalla mafia nel '92. Minore dei quattro fratelli Borsellino, si è sempre battuta affinché si arrivasse alla verità sulla morte del fratello. Eletta europarlamentare nel 2009 nelle liste del Pd, è rimasta al parlamento europeo fino al 2014. Nel 2006 si era anche candidata alla presidenza della Regione, venendo però sconfitta da Salvatore Cuffaro.

La camera ardente - La camera ardente sarà allestita sarà allestita in un bene confiscato alla mafia in via Bernini, proprio nel capoluogo siciliano, assegnato dal Comune al Centro Studi "Paolo Borsellino".

Il ricordo di Maria Falcone - Maria Falcone, sorella del giudice Giovanni Falcone, ucciso nella strage di via D'Amelio, ha commentato la notizia affermando che "con Rita Borsellino scompare una figura di grande umanità e una vera combattente per l'affermazione dei valori della legalità e della democrazia. "Reagì al grande dolore per la drammatica perdita del fratello Paolo con la determinazione di far continuare a vivere le idee per cui lui aveva lottato fino alla morte", ha aggiunto la presidente della Fondazione Falcone.