Palermo, migrante blocca bus e sale sul tetto gridando "Libertà": denunciato

A Palermo un migrante di 19 anni ha prima bloccato con delle transenne un bus urbano dell'Amat, all'incrocio tra via Cavour e via Maqueda, e poi è salito sul tetto del mezzo pubblico e ha iniziato a urlare "Libertà". Non si conosce il motivo della protesta. Sono intervenuti vigili, polizia e i sanitari del 118 che hanno fatto scendere il giovane, nel frattempo rimasto a torso nudo, e lo hanno portato in ospedale. Per immobilizzarlo sarebbe stato utilizzato un taser. Il ragazzo, originario della Costa d'Avorio, è stato alla fine denunciato per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo essere stato portato in ospedale per controlli, è stato riaffidato alla comunità di Palermo che lo ospita.