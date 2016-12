Palermo, mangia hashish a nove mesi Ricoverata, la piccola ora sta meglio

Sta meglio la bimba di nove mesi che sabato sera era finita in coma a Palermo per avere mangiato hashish trovato a casa di un'amica della madre. La donna, il cui marito è ai domiciliari per rapina, doveva sbrigare alcune commissioni e ha lasciato la figlia agli amici, una coppia con precedenti per spaccio. Lì, secondo la polizia, la piccola ha trovato lo stupefacente e l'ha ingerito.