Mare azzurro, scogliere mozzafiato e calette nascoste. Il mare di Cinisi, in provincia di Palermo, è una vera gemma. Purtroppo, però, anche questo paradiso naturale è vittima dell’inciviltà quotidiana di quanti lo frequentano e gettano rifiuti di ogni tipo (copertoni, frigoriferi, reti da pesca, ecc.). L’inviata di "Striscia la Notizia" Stefania Petyx ha scoperto che per combattere questa cattiva abitudine, da oltre vent’anni, Ciccio - questo il nome del protagonista dell’iniziativa - si occupa della pulizia delle acque, muovendosi in kayak. Un modo per coniugare tanta attività fisica all’aria aperta e un lavoro civico.



In compagnia di chiunque - con un minimo di esperienza come nuotatore - lo voglia gratuitamente aiutare, l’uomo ispeziona le coste e raccoglie l’immondizia. In base all’esperienza di chi lo accompagna, il percorso può essere più o meno lungo. L’inviata di Striscia prova l’esperienza in kayak e il tour con Ciccio si rivela fruttuoso: l’uomo pesca rifiuti di plastica in quantità, sia in mare che in spiaggia.