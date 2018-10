Palermo, infangata la memoria di Don Pino Puglisi: ”Hanno fatto bene ad ammazzarlo"

Un simbolo di riscatto, di lotta contro le mafie e un uomo diventato un martire. Don Pino Puglisi è stato un esempio per tutte le comunità che combattono quotidianamente contro la criminalità organizzata. Qualcuno di recente, però, ha infangato il suo nome e, peggio ancora, la sua morte: “Hanno fatto bene ad ammazzare Don Pino Puglisi”, questa la frase che si è sentito rivolgere Maurizio Artale, presidente del Centro Padre Nostro da David, da un uomo a cui non è piaciuto che la piazza dove è posta la statua di Puglisi è tornata in mano alle istituzioni.



È lo stesso Maurizio a raccontare a "Le Iene" cosa è successo: “Mi sono visto questo energumeno che mi veniva incontro e mi ha detto: ‘Appena vedo dei volontari col motorino nella piazza li faccio saltare in aria’”. La denuncia è scattata immediatamente: “Ha sbagliato e deve pagare”. Intanto i due si sono incontrati e il faccia a faccia ha avuto risvolti estremamente positive. Scuse da parte di David a Maurizio che regala al suo ormai "ex nemico" una maglietta celebrativa per la visita di Papa Francesco.