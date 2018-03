Palermo, flop della Ztl: cartelli poco chiari e infrazioni all’ordine del giorno

Le Ztl (zone a traffico limitato) sono solitamente realizzate per rendere più vivibile una città. L’inviata di Striscia la Notizia, Stefania Petyx, però, ha verificato come la Ztl di Palermo sia al momento un vero e proprio flop. Il perimetro della zona a traffico limitato copre una vasta area della città ma sono state installate solo cinque telecamere. Così, spesso, si può entrare e uscire senza nessuna conseguenza.



Quando, invece, i controlli vengono fatti, le vittime della Ztl devono pagare un conto salatissimo. Il punto focale della questione è che a causa dei cartelli poco chiari i cittadini scoprono di aver infranto le regole solo al momento delle multe. Tanti mentre guidano la macchina non si accorgono nemmeno di essere in una zona ad accesso limitato.