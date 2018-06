Palermo, Corte d'Appello: "like" a post non è istigazione al terrorismo

La donna è stata assolta con la formula "perché il fatto non sussiste". Nella motivazione della sentenza, i giudici bacchettano il primo verdetto che si sarebbe limitato a copiare l'informativa della Digos che fece le indagini senza apportare alcuna mediazione critica. Shabbi, secondo i giudici, era uno dei tenti utenti anonimi del web senza alcuna "autorevolezza" e dalle sue esternazioni non scaturiva alcun pericolo di commissione di reati terroristici.



Per la corte Shabbi, che era accusata di aver fatto propaganda sui social alla causa jihadista, non avrebbe avuto alcuna intenzione di diffonderne il messaggio limitandosi ad esprimere opinioni generiche. Anche quando, dopo la morte in battaglia di un nipote, chiedeva vendetta. Una vendetta generica, per i giudici, rivolta da una persona non collegata ad alcuna organizzazione terroristica a combattenti, persone, cioè, già impegnate in un conflitto.



"Finalmente la pacatezza, la serenità e l'applicazione del diritto hanno trionfato sulla suggestione, i castelli di carta e le presunzioni senza prove", aveva commentato il difensore della Shabbi, l'avvocato Michele Andreano. "Al momento debito - aveva annunciato - chiederemo il risarcimento dei danni al Viminale per l'ingiusta permanenza nel Cie di Ponte Galeria inflitta alla nostra assistita e allo Stato per l'ingiusta carcerazione subita".



L'inchiesta sulla Shabbi prese il via da alcune segnalazioni. La polizia cominciò dal web denunciando una intensa attività di propaganda svolta dalla ricercatrice in favore di una serie di organizzazioni terroristiche islamiche come Ansar Al Sharia Libya, tra le maggiori oppositrici del governo di Tobruk, e del suo leader Ben Hamid Wissam. Interessatissima alle vicende politiche del suo Paese, Shabbi avrebbe visitato le pagine Facebook di diversi gruppi legati all'estremismo islamico, condiviso sul suo profilo facebook materiale di propaganda di organizzazioni terroristiche.