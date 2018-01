Palermo, cinghiale irrompe in una scuola e ferisce un bidello: abbattuto

Un cinghiale ha fatto irruzione in una scuola di Palermo ferendo un custode e per questo è stato abbattuto. E'accaduto nella scuola elementare Antonino Caponnetto , nella borgata palermitana di Tommaso Natale, quando all'interno dell'edificio c'erano solo insegnanti e personale. L'animale era in cerca di cibo ed è entrato nell'istituto sfondando la porta. Un tiratore della forestale ha spiegato che quella di ucciderlo era l'unica soluzione.

La testimone - “L’animale ha sfondato la porta a vetri ed è entrato a scuola - racconta la vicepreside dell'istituto, Carola Butera, al Giornale di Sicilia - ha aggredito un collaboratore ferendolo alla gamba e ad un altro ha strappato i jeans. Poi ha continuato a scorrazzare per tutto l’istituto. Intanto abbiamo chiamato tutti carabinieri, vigili urbani, vigili del fuoco, forestale. Sinceramente - ha concluso - non mi è chiaro perché l’animale sia stato abbattuto e non sia stato invece sedato e portato via all’Istituto zooprofilattico”.



L'abbattimento - "La situazione era di pericolo - spiegano dalla Forestale - l'abbattimento era l'unica soluzione. L'animale era ferito e aveva già aggredito un custode ferendolo alla gamba e si era lanciato contro un altro operatore della scuola. Non c'era altra soluzione".