Palermo: chiusa da anni, la Bretella di Brancaccio potrebbe riaprire

Dopo tre anni dal suo ultimo servizio, Stefania Petyx torna a visitare la Bretella di Brancaccio, a Palermo, incompiuta storica da dodici anni. A Striscia La Notizia gli aggiornamenti sulla situazione in un luogo in cui, nel frattempo, sono stati costruiti centri commerciali e infrastrutture, mentre sull'asfalto dello svincolo l'erba ha fatto capolino, i guardrails sono stati divelti e c'è una discarica a cielo aperto. Forse, però, c'è una speranza, perchè il Comune e la società che ha costruito il centro commerciale nelle vicinanze hanno raggiunto un accordo per costruire gli svincoli che servono, per un'operazione che costerà circa 2 milioni di euro.