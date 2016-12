14 febbraio 2015 Palermo, cani maltrattati e usati per i combattimenti: cinque denunce I carabinieri hanno scovato il casale dove venivano tenuti pitbull e american staffordshire terrier senza microchip Tweet google 0 Invia ad un amico

16:13 - I carabinieri hanno scovato un casale abbandonato, nel quartiere Falsomiele di Palermo, nel cui interno vi erano relegati in gabbie alcuni cani, tenuti in pessime condizioni, e probabilmente usati per i combattimenti. Denunciato il proprietario e altre quattro persone per maltrattamenti di animali. I cani di razza american staffordshire terrier e pitbull erano sprovvisti di microchip e di codice aziendale.