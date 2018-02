Palermo, Brumotti aggredito durante la sua inchiesta sullo spaccio di stupefacenti

Nuova aggressione per 100% Vittorio Brumotti, l’inviato di Striscia la Notizia è stato aggredito assieme alla sua troupe mentre girava in auto nel quartiere Zen di Palermo. In anteprima Striscia ha diffuso un breve video sull'aggressione a Vittorio Brumotti, dove viene mostrato ciò che è successo all’inviato del tg satirico: mentre documentava la gestione dello spaccio di stupefacenti nel quartiere palermitano, Brumotti e i suoi collaboratori sono stati aggrediti mentre viaggiavano a bordo di un’auto blindata da un folto gruppo di abitanti della zona. Contro di loro sono stati lanciati massi e sembrerebbe sia stato esploso un colpo di arma da fuoco. I carabinieri però non hanno trovato alcuna ogiva all’interno dell’auto, che è stata ispezionata in ogni parte. Il servizio integrale verrà trasmesso oggi.