Palermo, bimbo sciolto nell'acido: 2,2 milioni di risarcimento alla famiglia

Il piccolo venne rapito il 23 novembre 1993, quando non aveva ancora compiuto 13 anni, per intimidire il padre del bambino, Santino, che aveva deciso di collaborare con la giustizia. Già 400mila euro sono stati versati come provvisionale alla mamma e al fratello.



Il risarcimento è stato addebitato al boss di Brancaccio Giuseppe Graviano, a Benedetto Capizzi, Cristoforo Cannella, Francesco Giuliano, Luigi Giacalone e al pentito Gaspare Spatuzza, tutti condannati per l'omicidio. Non disponendo beni (tutti sequestrati) i boss non potranno pagare e il denaro sarà attinto dal fondo speciale dello Stato per le vittime di mafia.