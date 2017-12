Palermo, bambina ribalta il processo in appello: padre condannato per abusi su di lei

"Papà mi diceva che se raccontavo tutto, la Madonna mi avrebbe punita e lui avrebbe ucciso la mamma". Queste le parole di una bambina palermitana di dieci anni durante il processo contro il padre, accusato di abusare della figlia da quando di anni ne aveva cinque. Ma i giudici inizialmente non le avevano creduto e così l'uomo, un 46enne palermitano, era stato assolto in primo grado. Condanna ribaltata in appello.

Ora, dopo la battaglia per far riaprire il processo, l'uomo è stato condannato in appello a nove anni e sei mesi di carcere per aver abusato sessualmente della figlia e per i ripetuti maltrattamenti alla moglie.



"Adesso non voglio più nemmeno il suo cognome" ha aggiunto la piccola, che si era confidata con un'amica e poi con la madre. "Dopo la sentenza era felice come non mai. Nessuna bambina deve subire certe atrocità", ha commentato la mamma.