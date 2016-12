Palermo, arrestato 17enne pregiudicato per una violenta rapina compiuta a luglio: era ricercato

Dopo la fuga, l'arresto. Un 17enne ricercato palermitano è stato fermato dalla polizia di Bagheria per una violenta rapina commessa in una banca il 22 luglio scorso a Ficarazzi, nel palermitano. Era entrato a volto scoperto e aveva minacciato i dipendenti con un taglierino. E' riuscito a farsi dare 2700 euro da un'impiegata, afferrandola per il braccio e puntandole contro l'arma, e mille da un cliente. Con lui un complice non ancora identificato perchè, a differenza del 17enne, era entrato in banca con il viso coperto da un passamontagna.