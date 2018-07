Palermo, aggredito artista inglese: trovato in una pozza di sangue

L'artista inglese Orlando Campbell è stato trovato dai sanitari del 118 in una pozza di sangue in un appartamento di Palermo. Nella stanza vicino all'uomo, al primo piano di palazzo Speciale Raffadali, sono alloggiate due giovani che sono state interrogate dalla Squadra mobile. Campbell, trasportato d'urgenza al Policlinico, si è recato nel capoluogo siciliano per esporre alcune sue opere nell'ambito dell'iniziativa Manifesta.