Palazzi fatiscenti a Ostia: emergenza abitativa per 240 famiglie

Palazzi fatiscenti le cui strade limitrofe sono chiuse per via dei cornicioni che cadono a pezzi, continue perdite d’acqua e conseguenti allagamenti, tubi che esplodono, fogne dalle quali fuoriescono liquami e come se non bastasse, da ventuno giorni in alcuni appartamenti manca la corrente elettrica. È questa la situazione in cui vivono 240 famiglie di Ostia all’interno di alcuni palazzi del Comune di Roma. A testimoniare la situazione è l’inviato di Striscia la Notizia, Gimmy Ghione, al quale gli abitanti esasperati spiegano come da anni debbano vivere in condizioni ai limiti del normale: "C’è stata un’importante perdita d’acqua dovuta allo scoppio dei tubi dei termosifoni che hanno causato non solo l’assenza dei riscaldamenti ma anche della corrente elettrica". Proprio per questo alcuni hanno usato metodi estremi per ovviare al problema come chi si è attaccato abusivamente alle luci delle scale condominiali. E c’è chi ha una speranza: "Sto partorendo un bellissimo bambino, sarebbe bello portarlo in una casa dove ci sia corrente elettrica".