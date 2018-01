Padre suicida dopo accuse violenza, il fratello: "Litigava spesso con le figlie"

Da un lato l'accusa in un tema, dall'altro la dichiarazione di innocenza della difesa, e ancora i presunti abusi anche a un'altra figlia come la madre, richiamata dal preside, aveva confermato al dirigente scolastico. Fatti che però la donna non ha raccontato agli inquirenti.



L'uomo accusato di violenze era apparso al fratello stupito e disperato. "Continuava a ripetermi: perché mi hanno fatto questo?", ha raccontato il parente che aveva accolto in casa il padre, che non si dava pace e che voleva difendersi.



"Mi ha parlato delle accuse, mi diceva che non era vero nulla e che anzi aveva litigato spesso con le figlie più piccole perché tornavano tardi a casa". "Si diceva sicuro di poter dimostrare che nei giorni oggetto dell'accusa della figlia (a maggio) in realtà si trovava in servizio nella casa circondariale di Cassino".



Su queste basi, le indagini vanno avanti. Gli investigatori devono fare nuovi accertamenti sulla madre, che aveva raccontato al preside che l'uomo avrebbe avuto, in altre occasioni, attenzioni per un'altra figlia.



Ma come si legge nell'ordinanza di allontanamento da casa, "la madre non faceva alcun riferimento al presunto avvertimento dato alla figlia di non rimanere sola a casa con il padre, come asserito al dirigente scolastico, né tanto meno ad analoghi episodi nei confronti di un'altra figlia".



Intanto giovedì si svolgerà il funerale del 54enne. "Dopo la vicenda del tema - racconta ancora il fratello -, era passato a dormire in macchina. Parcheggiava accanto alla chiesa in cui si è tolto la vita".