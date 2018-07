Padova, uomo ucciso a colpi di katana: forse vittima in un duello

Un vero e proprio duello a colpi di "katana" la spada giapponese tipica delle arti marziali orientali, in un parcheggio vuoto: è questa l'ipotesi più probabile per la morte di un cittadino filippino di 51 anni, residente a Padova, il cui cadavere è stato trovato questo pomeriggio nello spiazzo esterno allo stadio "Euganeo".



Il corpo, insanguinato e riverso sull'asfalto, è stato trovato dagli agenti della Questura. A indirizzarli è stata una donna, residente della zona, che dalla finestra ha sentito delle urla e ha visto due persone muoversi come in uno scontro che potrebbe richiamare le scene di film d'azione come "Kill Bill". Sono numerose le ferite di arma da taglio, al volto e alle braccia, riscontrate sulla vittima dal medico legale. Nei pressi del corpo, le due spade, abbandonate sull'asfalto. Poco più in là una vettura con il baule aperto, da cui forse le armi sono state estratte.



La polizia dopo poco tempo ha individuato e fermato un uomo, connazionale della vittima. Potrebbe essere lui ad aver ingaggiato il duello mortale, ma non è chiaro con quale movente. Dopo i rilievi del caso da parte della Polizia scientifica, gli investigatori lo hanno condotto negli uffici della Questura, dove lo hanno sottoposto a un lungo interrogatorio.



Gli agenti stanno cercando inoltre di capire se si sia trattato di un agguato, o se i due si fossero dati appuntamento nel parcheggio dell'Euganeo per l'inusuale incontro, che in questo caso è stato mortale per uno dei due.