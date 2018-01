Padova, respinge la richiesta di affitto fatta da una studentessa italiana: "Hai origini nigeriane"

"Hai origini nigeriane? Niente affitto". E' questa la risposta che una locatrice ha dato a Martina, 24 anni studentessa di medicina a Padova, con madre italiana e padre nigeriano. La giovane ha voluto condividere nel gruppo Facebook "Cerco, offro casa o stanze in affitto a Padova" la conversazione avuta con la padrona di casa: "Non lo faccio per criticare ma per far risparmiare tempo a chi come me cerca casa, ma non rispetta a legge dei quattro/quarti", ha spiegato la giovane.