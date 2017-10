Padova, niente affitto ai meridionali. È polemica sui social

“Non si affitta a immigrati e meridionali”: questo l’annuncio pubblicato a Padova e rilanciato sui social da un medico di Aversa in cerca di un appartamento per la figlia universitaria. Esplode la polemica e le telecamere di Mattino Cinque vanno nella cittadina veneta. Si può parlare di un ritorno del “razzismo all’italiana” o il proprietario dell’appartamento rappresenta un caso isolato? “Ne ho visti e letti tanti di annunci così”, racconta un signore meridionale da tanti anni a Padova che come altri non si stupisce. “Se qualcuno la pensa così è un problema suo e basta”, sostiene con forza una signora. Dallo studio interviene poi l'attore napoletano Francesco Paolantoni che ironizza: “Non è lui ad essere razzista, siamo noi che siamo napoletani”.