Padova, il tribunale annulla i 2 milioni di debito contratti dalla moglie all'insaputa del marito

A Padova un dirigente d'azienda ha scoperto che sul conto familiare aveva un debito di oltre 2 milioni e 400mila euro contratto dalla moglie a sua insaputa . A causa dei suoi viaggi frequenti, l'uomo non si era accorto che al posto dei risparmi, circa 800mila euro in fondi e titoli, doveva alla banca una cifra a sei zeri. Dopo lo shock iniziale, il marito ha chiesto al giudice la separazione e l' annullamento del debito : la sentenza gli ha dato ragione e ora è finalmente libero.

In due anni i risparmi di una vita di lavoro e di sacrifici sono scomparsi nel giro di 659 operazioni bancarie: tutto, forse, a causa di quel nuovo funzionario assegnato dalla banca al portafoglio familiare alla fine del 1999. Dopo la scoperta del debito, però, in una causa civile contro l'istituto bancario l'uomo ha chiesto anche l'annullamento della maxi somma dovuta dalla moglie.



La sentenza del giudice gli ha dato ragione: il debito causato dall'ormai ex coniuge sarà completamente annullato mentre le domande di condanna proposte dalla banca ai danni del dirigente sono state rigettate.